Еще полгода назад таких ударов были единицы.

Россияне стали чаще бить по Украине управляемыми авиабомбами. Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает ZN.

По его данным, количество управляемых авиабомб, запускаемых Россией по прифронтовым территориям и позициям украинских войск, значительно возрастает. В день их количество может быть больше полусотни, в то время как еще еще полгода назад были единичные случаи применения КАБ с российских самолетов Су-34 и Су-3. В основном, по данным Игната, подобные атаки направлялись на Бериславский район Херсонской области. Сейчас же военные сообщают об использовании этих бомб по всей линии фронта.

Игнат подчеркнул, что борьбу с применением управляемых авиабомб можно успешно вести, сдерживая действия тактической авиации, истребителей, вспомогательных самолетов и вертолетов.

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"Для этого необходимы средства ПВО дальнего радиуса действия, а также западные самолеты, которые в будущем получит Украина", - пояснил он.

5 ноября российская армия применила рекордное количество авиабомб по населенным пунктам Херсонской области. За сутки противник нанес 12 авиационных ударов с применением 85 управляемых авиабомб по населенным пунктам области.

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