Полковник занимался политработой совместно с кураторами из ФСБ, в частности работал с "отказниками", которые отказывались служить.

Замполит 42-1 дивизии ВС России полковник Виталий Шопага пытал украинских пленных, угрожая изнасилованиями, рассказал в интервью "Настоящему времени" экс-офицер РФ Константин Ефремов.

По словам Ефремова, Шопага, в частности, прострелил конечности украинскому снайперу из 36-й бригады ВСУ, защищавшему "Азовсталь", когда узнал о его роде деятельности.

Полковник проводил допросы в нетрезвом состоянии, приставлял к голове пистолет, требуя назвать имена "националистов". Нередко Шопага угрожал изнасилованием.

Видео дня

"Он мог спустить с него штаны, трусы: пленник находился с завязанными глазами. И крикнуть: "Сейчас я позову кого-нибудь из дагестанцев, он тебя изнасилует!" Или говорит: "Девушка у тебя есть?" Тот отвечает: "Да, есть". И тогда он с него спускает штаны и кричит: "Несите швабру. Сейчас мы тебе ее засунем, снимем на видео и отправим девушке! Будешь тоже как девушка!" - рассказал Ефремов.

Шопаге - 45 лет, он учися в учился в Иркутском авиационном училище, служил в Улан-Удэ, потом в Грозном. Бывшая жена оккупанта Елена, с которой связались журналисты, не верит в его жестокость. "Вообще, мы в разводе, но это бред полный! Издевательства - это вообще не похоже на него, потому что он адекватный человек", -заявила россиянка.

У Елены и Виталия есть общая дочь, она уже совершеннолетняя. Сам Виталий Шопага недавно получил повышение в штабе 58-й армии. Известно, что в ходе вторжения в Украину он занимался политической работой совместно с кураторами из ФСБ, в частности работал с "отказниками", которые отказывались служить.

Преступление россиян в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне обстреливают жилые дома и гражданскую инфраструктуру, в результате чего гибнут гражданские украинцы, в том числе дети.

На оккупированных территориях российские военные проводят фильтрации, пытают и убивают людей, которые занимают проукраинскую позицию.

После освобождения от российских оккупантов в населенных пунктах находят массовые захоронения и братские могилы с замученными украинцами. Также уже сотни детей были принудительно вывезены из Украины на территорию РФ.

14 апреля Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа и призвала международное сообщество поступить так же.

Вас также могут заинтересовать новости: