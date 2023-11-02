В ГУР отметили, что теперь этот дрон ВСУ используют все реже и объяснили почему.

Турецкие беспилотники Bayraktar TB2 в начале войны очень помогали ВСУ добиваться успехов, но теперь имеют ограниченную полезность, поскольку российские оккупанты усиливают противовоздушную оборону.

Об этом сообщил офицер Главного управления разведки Владимир Валюх в интервью Defense News. Издание, специализирующееся на военной тематике, напомнило, что в начале войны этот турецкий дрон не покидал информпространства, однако сейчас о нем почти ничего не слышно.

Валюх подтвердил, что у TB2 еще есть какое-то применение, но частота использования и роли этих типов дронов изменились. "Что касается ТБ2, я не хочу использовать слово "бесполезный", но трудно найти ситуации, в которых их можно было бы использовать", - пояснил Валюх.

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"Мы чрезвычайно благодарны за ТБ2, но в начале войны их было больше развернуто и нанесено больше ударов", - сказал представитель ГУР. Он детализировал, что теперь, когда качество российской воздушной и электронной защиты возросло, последний полет TB2, который он наблюдал, длился всего 30 минут. Валюх отметил, что приближаться к позициям россиян беспилотнику теперь опасно.

По данным производителя Baykar, дроны могут находиться в воздухе 27 часов. Компания сообщила изданию, что к сообщениям об ограниченной полезности ее флагманского продукта следует относиться с долей скептицизма.

"Отсутствие видео не обязательно означает, что дроны не используются", - рокомментировал гендиректор Халук Байрактар. "В настоящее время Bayraktar TB2 в основном используются для выполнения ежедневных полетов по слежению за целями, которые могут быть не менее ценными, чем атакующие", - сказал Байрактар.

Согласно отчетам компании, с которыми ознакомились Defense News, уровень использования этой разведывательной роли в Украине по-прежнему высок.

В июне украинские TB2 прошли модернизацию, включающую усовершенствованную камеру Mx-20, предоставленную Украине канадским производителем L3Harris Wescam. По словам поставщика, новое оборудование для визуализации позволяет выполнять миссии наблюдения на больших высотах и ​​дальних дистанциях.