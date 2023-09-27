Вскоре компания Baykar начнет массовое производство как минимум одного из двух передовых дронов, которые будут взлетать с недавно построенного турецкого мини-авианосца TCG Anadolu.

Сельджук Байрактар является зятем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, и его компания недавно продемонстрировала свое новое поколение беспилотных боевых самолетов, которые будут летать быстрее и дальше, неся при этом больше вооружения, чем уже существующие.

Новое поколение дронов отражает растущие амбиции компании, которая становится все более влиятельной за рубежом после того, как Украина с существенным успехом использовала свои дроны TB2 для борьбы с российскими войсками, пишет Bloomberg.

В последние годы Baykar стал ключевой частью усилий Эрдогана по созданию самодостаточной оборонной промышленности, производящей продукцию от вооруженных дронов до истребителей и военных кораблей. Все они призваны поддержать его все более агрессивную внешнюю политику в регионе, погрязшем в конфликте. Но после вторжения России в Украину зарубежные продажи дронов также неуклонно росли, что дало Турции большее политическое влияние далеко за пределами Ближнего Востока.

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Вскоре компания Baykar начнет массовое производство как минимум одного из двух передовых дронов, которые будут взлетать с недавно построенного турецкого мини-авианосца TCG Anadolu. В то же время компания стремится расширить свою долю на рынках от Африки до Европы и Азии за счет существующих беспилотных боевых машин TB2 и Akinci, а также недавно разработанных TB3 и Kizielma.

Новые дроны произведут "революцию" в военном влиянии Турции от Черного моря и Кавказа до восточного Средиземноморья и берегов Северной Африки, сказал Байрактар, занимающий должность технического директора в компании, основанной его отцом и контролируется его семьей. Они "позволят Турции вести наблюдение и определять атаки на континенты благодаря увеличению времени их полета и радиуса действия".

Baykar заявляет, что продает свой флагманский беспилотник TB2 в 31 страну. Хотя эти продажи осуществлялись в основном в развивающиеся страны, четыре года назад это было всего лишь двумя зарубежными покупателями. "Продажи ТБ-2 быстро выросли за последние несколько лет. Одна за другой страны заказывают партии разного размера", - сказал Питер Веземан, старший научный сотрудник Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Использование Турцией дронов подчеркивает меняющееся лицо войны в одном из самых нестабильных регионов мира. Беспилотные летательные аппараты переломили ход многолетней борьбы Анкары против сепаратистской Рабочей партии Курдистана на юго-востоке страны, северном Ираке и в Сирии. Относительно дешевые в изготовлении и использовании дроны в последние годы помогли перевести конфликты в таких отдаленных местах, как Азербайджан и Ливия, в пользу турецких союзников.

Даже за пределами Ближнего Востока турецкие дроны, вероятно, будут особенно ценны для стран, действующих за пределами НАТО или не имеющих возможности получить их от США или Израиля по политическим или финансовым причинам. Новые дроны укрепят репутацию страны как поставщика высококачественной военной техники по доступным ценам. Это уникальное положение, которое Турция занимает среди горстки стран, производящих сложные дроны, по мнению Фабиана Хинца, эксперта по обороне Международного института стратегических исследований.

"Независимо от того, являетесь ли вы союзником США или у вас проблемы с США, вы можете купить [турецкие дроны] практически без политических затрат", - сказал Хинц. "Турция также, кажется, более открыта для некоторой передачи технологий и разрешения местного лицензионного производства, чего другие производители делают гораздо меньше".

За последние два десятилетия компания получила 82% своей прибыли от экспорта, сказал Байрактар, добавив, что за последний год производственные мощности увеличились на 50%.

Байрактар сталкивается с множеством проблем в реализации своих самых больших амбиций. США, Израиль и Китай остаются крупнейшими в мире поставщиками дронов. Кроме того, предложения Baykar по своим характеристикам и близко не приближаются к современным боевым самолетам, производимым в таких странах, как США, сказал Веземан из SIPRI. Тем не менее, турецкие дроны продаются за небольшую часть цены.

Компания Baykar была основана в 1986 году отцом Сельчука Оздемиром как машиностроительная компания. Но Сельчук заинтересовался авиацией еще в детстве, и когда он пришел в бизнес в 2007 году, он начал заниматься военной техникой, разрабатывая беспилотные боевые самолеты и наземные системы управления. В 2016 году он женился на дочери президента Сумейе.

Затем в 2019 году США ввели санкции против Турции за приобретение систем противоракетной обороны С-400 у России. Санкции помешали Турции разработать и получить самолеты-невидимки F-35 корпорации Lockheed Martin.

Это ускорило усилия Турции по разработке собственного беспилотного боевого самолета, причем Эрдоган поддержал разработку технологии компанией своего зятя, а также государственной компанией Turkish Aerospace Industries. Устойчивый рост экспорта позволил им и дальше инвестировать в исследования и разработки.

В сообщениях местных СМИ высказываются предположения, что у Байрактара может быть будущее в турецкой политике, хотя это деликатная тема, которую он вряд ли когда-либо будет комментировать напрямую.

Он и его тесть разделяют амбиции сделать Турцию самодостаточной военной державой, опережающей региональных соперников, таких как Иран и Греция. С этой целью Эрдоган вступил в непростые новые союзы – включая разрядку напряженности с Владимиром Путиным – которые временами ухудшали положение Турции в НАТО.

Более поздний Akinci, который поднимается на большую высоту и летает гораздо дольше, чем его предшественники, был в центре переговоров с Саудовской Аравией, сказал Байрактар, оценивая стоимость саудовской сделки в 3 миллиарда долларов.

Производство Bayraktar в Украине - детали

Турецкая компания Baykar, которая выпускает ударные беспилотники Bayraktar, получила лицензионные разрешения от Турции на производство беспилотников TB2 и Akinci в Украине. Об этом сообщил генеральный директор Сельчук Байрактар.

"Мы получили соответствующие лицензионные разрешения от Турции на полное производство беспилотных летательных аппаратов Baykar TB2 и Akıncı в Украине", – сказал Байкар.