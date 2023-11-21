По данным опроса одной из социологических компаний РФ, количество сторонников мирного завершения российско-украинской войны среди россиян выросло до рекордных 48%. В то же время более 30% респондентов считают, что мир возможен только при условии сохранения оккупации одной или нескольких областей Украины. А более половины респондентов выбрали "другой вариант" мира.

В общем, стоит понимать, что по вопросам войны/мира, внешней политики - того, с чем люди в непосредственной жизни не сталкиваются – они формируют свое мнение на основании чьих-то мнений (экспертов или представителей власти), которые они где-то услышали. Мы видим, что в России мнение по поводу войны формирует не оппозиция, а российская пропагандистская машина, которая, конечно, ретранслирует позиции Кремля. Поэтому российских респондентов в опросах на тему войны можно поделить на две части. Это те, кто уже столкнулся с войной - имеет собственные ощущения относительно войны, или имеет информацию от родственников или друзей, которые были на войне (то есть имеет информацию не из телевизора). Вторая часть - это те, кто с этим напрямую не сталкивались и знают о войне исключительно из того, что озвучивает российская пропаганда.

Высокий процент ответов "против" мобилизации указывает на реальное отношение россиян к войне

Если же всматриваться в такие опросы поподробнее, стоит отметить, что, например, в теме мобилизации, скорее всего, будет отражено мнение той доли людей, которые прямо или косвенно, но столкнулись с мобилизацией. Или же получили отзывы о реальной войне от близких и знакомых, кто участвовал в боевых действиях. Поэтому высокий процент ответов "против" мобилизации указывает на реальное отношение россиян к войне. Этот процент соответствует количеству тех, кто столкнулся с мобилизацией, или с негативными отзывами о ней от близких или друзей.

Интересно также, что в ответах о мирных переговорах, "за" мир, скорее всего, выступает та часть россиян, которая выступает "против" мобилизации. Впрочем, здесь стоит также принимать во внимание, что идею мирных переговоров продвигает Кремль – время от времени соответствующие инициативы озвучивают Путин и российские чиновники. И часть респондентов "за" мир - это те, кто поддерживают этот тезис в интерпретации Кремля. Мол, раз власть говорит, что мы мирные люди и мы – за мирные переговоры, то это правильно, это так и есть, поэтому так "можно отвечать" во время опроса.

Более 50% россиян, выбравших "другой вариант" мира, условно можно записать в списки несогласных с войной

А вот дальше, в вопросах относительно условий возможного мирного договора, видим такое явление, как социальное лицемерие. Речь о том, что люди в тоталитарном обществе боятся говорить то, что противоречит "генеральной линии партии", то есть тем нарративам, которые навязывает обществу власть. Именно поэтому более 30% респондентов назвали приемлемым условием мирного соглашения оккупацию одной или нескольких областей Украины.

Впрочем, те более 50% россиян, которые выбрали "другой вариант" мира, условно можно записать в списки несогласных с войной. Их можно добавить к тем, кто выступает "против" мобилизации. То есть, это и есть те россияне, которые против войны.

Таким образом, можно сделать выводы, что определенное недовольство войной в России все же есть, но большой вопрос, перерастет ли оно в какие-то протесты.

Владимир Воля, политический эксперт