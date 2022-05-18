Уничтоженный БПЛА предназначен для наблюдения, целеуказания для обеспечения точного артиллерийского огня, корректировки огня и тому подобное.

Украинские десантники продолжают "демилитаризовать" армию страны-оккупанта. Благодаря меткому выстрелу сбили современный беспилотник ZALA 421-08 противника.

Об этом в Telegram командование десантно-штурмовых войск ВСУ.

Вражеский беспилотник навсегда "приземлили" воины подразделения противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Речь идет о беспилотный летательный аппарат ZALA 421-08. Его уничтожили расчетом зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10".

"Следует отметить, что данный тип БПЛА предназначен для наблюдения, целеуказания для обеспечения точного артиллерийского огня, корректировки огня и тому подобное", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки украинские военные поразили 15 воздушных целей российских оккупантов.

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