До этого сообщалось, что коллаборант попал в больницу.

Назначенный российскими захватчиками во временно оккупированном Херсоне "глава областной администрации" Владимир Сальдо в настоящее время может находиться в коме.

Об этом в Facebook сообщил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.

"Главный гауляйтер области Сальдо, по последним данным, может находиться в коме. Так говорить о людях нельзя, но он точно потерял человеческий облик, поэтому пусть отправляется уже скорее на концерт к Кобзону", – написал он.

Ранее сообщалось, что Сальдо попал в больницу, скорее всего, из-за плановых мероприятий в связи с онкологией: "Но как прозаично – до этого он постоянно лечился в Израиле, потому что уровень медицины там другой. А теперь находится в Херсоне, откуда вынужденно выезжают лучшие специалисты, потому что не хотят работать с оккупантами, и критически не хватает лекарств".

Ранее сообщалось, что в Херсоне взорвали машину с коллаборантом Владимиром Сальдо, однако данная информация не подтвердилась.

Херсонские партизаны не раз передавали пламенные "приветы" местным предателям, грозя скорой расплатой.

Советник главы Офиса президента Арестович уверен, что оккупанты уже мысленно "сдают" Херсон и отрабатывают пути отступления.

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