По словам посла США в Украине Бриджит Бринк, это ужасно, особенно в канун Рождества.

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк осудила сегодняшний утренний обстрел российскими оккупантами Херсона, в результате чего погибли по меньшей мере восемь человек.

В своем сообщении в Twitter она назвала жестокой очередную атаку России на недавно освобожденный Херсон.

"Жители города и так сильно пострадали, когда отступавшие российские войска отключили электроэнергию и воду. По предварительным данным, много погибших и раненых. Очень ужасно, особенно накануне Рождества", - написала Бринк.

Видео дня

Обстрел россиянами Херсона 24 декабря - что известно

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 24 декабря, россияне обстреляли центр Херсона. Сначала сообщалось о пяти погибших и 20 раненых. Впоследствии стало известно, что ранения получили 35 человек, а также, что количество погибших в результате утреннего вражеского обстрела центра Херсона возросло до восьми человек.

В свою очередь глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщал, что террористический удар россиян унес жизни 7 человек, 58 херсонцев получили ранения, из них 18 находятся в тяжелом состоянии.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал утренний обстрел Херсона террором и убийством, и подчеркнул, что мир должен видеть и понимать, против какого абсолютного зла воюет Украина. Он подчеркнул, что удар нанесен по центральной части Херсона, утром в субботу, в канун Рождества, когда на улице много людей.

Между тем советник городского головы Роман Головня рассказал, что ситуация в Херсоне после российского обстрела остается тяжелой. Он отметил, что обстрел пришелся практически в места массового скопления людей - это рынок, супермаркет.

Вас также могут заинтересовать новости: