В ГУР отметили, что российские спецслужбы ездят по миру, чтобы вербовать иностранцев.

Россия тренирует на оккупированном полуострове Крым для участия в войне против Украины иностранных наемников. Об этом пишет "Суспільне Крим" со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

Речь идет о наемниках из Кубы, ряда африканских стран и других государств-сторонников РФ. По данным разведки, российские спецслужбы ездят по миру, чтобы вербовать иностранцев.

В издании напомнили, что в ноябре 2024 появилась информация о присутствии на полигоне "Казачий" в оккупированном Севастополе военных с "нетипичной для местных внешностью". Позже пленный российский солдат Павел Фунтиков из 810-й бригады морской пехоты РФ, дислоцирующийся на этом же полигоне в Севастополе, подтвердил ее:

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"Китайцы, корейцы, филиппинцы, арабы были. Их - на Феодосию. А нас - на Воронеж на учебу. Три патрона дали нам на полигоне, когда мы окопы капали. Три патрона: стоя, сидя и лежа все. А оттуда отвезли под Курск".

Как заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк, несмотря на то, что человеческого ресурса российской армии хватает, спецназовцы ездят по миру, чтобы вербовать иностранцев:

"Это в основном те страны, которые поддерживают Россию. Их вербуют, и обещают, что вы будете в составе Вооруженных сил, но вы будете работать строителями, поварами, кем угодно, максимум вы будете во второй или третьей линии обороны - на передовые позиции вас никто не отправит. Россия врет всегда, поэтому нечему абсолютно удивляться".

В украинской разведке добавили, что на оккупированном полуострове иностранных наемников учат не только проводить штурмовые действия на суше, но и воде.

"Мы знаем, что у них есть желание форсировать Днепр. Они там проводят иногда даже какие-то попытки. А потом их уничтожают, и эти их попытки терпят неудачу. Но, безусловно, Крым - это та территория, которая позволяет нормально функционировать военным полигонам, военным учебным центрам. Это и объясняет то, что именно на территории временно оккупированного Крыма и проводятся те учения", - добавил Черняк.

Солдаты КНДР на войне против Украины - актуальное

Напомним, недавно южнокорейское информагентство Yonhap со ссылкой на данные разведки сообщило, что Северная Корея отправила дополнительные войска в Россию.

Сообщалось, что, по оценкам разведки, в январе и феврале 2025 года КНДР перебросила в РФ еще 1000 военнослужащих. Также отмечалось, что Северная Корея готовится к еще одной отправке.

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