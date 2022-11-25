Всего удалось обнаружить и подтвердить размещение около 2600 единиц военной техники.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело космическую радиолокационную разведку около 150 районов расположения российских войск как на временно оккупированных территориях, так и на территории самой России и ее союзников.

Разведка произведена с помощью спутника ICEYE, а также контрактного доступа к базе данных сети SAR-спутников, рассказали в ГУР МО.

Отмечается, что в целом удалось обнаружить и подтвердить размещение около 2600 единиц военной техники. Речь идет о танках, самоходных артиллерийских установках, боевых машинах, вертолетах, оперативно-тактических ракетных комплексах "Искандер", зенитно-ракетных комплексах "С-300", самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексах "Панцирь-С1", вражеских радиолокационных станциях, понтонных переправах, катерах и палатках в местах расположения подразделений врага.

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"Полученные с помощью спутника данные позволили эффективно определять скрытое размещение врага в лесных насаждениях, при любой погоде и ночью. Кроме этого, проводить обнаружение антенных систем и позиций средств ПВО для дальнейшего нанесения огневого поражения", - сообщили в украинской разведке.

ICEYE - что известно о спутнике

18 июля волонтер Сергей Притула объявил о покупке годовой "подписки" на данные спутников финской компании ICEYE для Вооруженных сил Украины. Средства в сумме 600 миллионов гривень были собраны на три "Байрактара" для защитников Украины. Но поскольку турецкая компания передала эти БПЛА бесплатно, поэтому волонтеры решили сосредоточиться на покупке полного пакета услуг по доступу к космическому спутнику.

Сообщалось, что Украина будет получать спутниковые снимки в режиме, приближенном к реальному времени, что сократит время до получения разведданных до нескольких часов. Среди преимуществ такого решения - и то, что спутник уже находится на орбите, а снимки сразу анализируются и используются по назначению.

Согласно договору, украинская сторона получает и спутник, и доступ к базе данных созвездия спутников. После окончания оплаченного срока доступа к базе данных, указанный спутник остается в полной собственности Украины, пока не завершится срок его функционирования на орбите.

Напомним, УНИАН ранее уже рассказывал о впечатляющих характеристиках спутника ICEYE.

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