На указанных площадках постоянно находится личный состав рашистов, бронетехника и грузовики.

Несмотря на многочисленные призывы со стороны МАГАТЭ и мировых лидеров, оккупанты не уменьшают свое присутствие на Запорожской атомной электростанции. Сейчас территорию энергоблоков №1, 2, 4 фактически используют в качестве логистической и военной базы, сообщает пресс-служба ГУР Минобороны.

На указанных площадках постоянно находится личный состав рашистов, бронетехника и грузовики.

"Количество транспорта и военнослужащих постоянно меняется. Возле каждого энергоблока в течение одного дня может находиться от 5 до 20 единиц техники. Ротация происходит скрытно во время комендантского часа (с 23:00 до 5:00). Все грузовики плотно затентованы. Есть информация, что в них могут находиться боеприпасы и взрывчатка", - говорится в сообщении ГУР.

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Указывается, что сотрудников очередных смен, которые должны проводить осмотр энергоблоков по меньшей мере 1-2 раза в неделю, не допускают на контролируемую территорию. "Тех, кто пытался провести контрольные обходы, подвергали избиениям и пыткам. Несколько из них находятся в госпитале в тяжелом состоянии", - отмечают в разведке.

Война новости - ситуация на ЗАЭС

Уже больше года Запорожская атомная электростанция находится под российской оккупацией. В течение этого времени рашисты неоднократно совершали действия, которые могли привести к масштабной утечке радиации.

Специалистами, в частности, засвидетельствовано обустройство захватчиками оборонительных позиций вблизи реакторов. США и другие страны отметили, что таким образом РФ создала себе "щит", обстреливая ВСУ и гражданских.

21 мая 2023 года в "Энергоатоме" предупредили, что оккупация ЗАЭС завершится Чернобыльской катастрофой. Президент "Энергоатома" Петр Котин отметил, что на ЗАЭС есть шесть реакторов с ядерным топливом и шесть заполненных бассейнов отработавшего топлива. Он подчеркнул, что в зависимости от масштабов повреждения, речь может идти о локальном загрязнении или о "масштабе Чернобыля или размере Фукусимы".

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