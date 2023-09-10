Конструкция моста имеет достаточно существенные повреждения.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что построенный россиянами Керченский мост, который соединяет РФ с оккупированным Крымом, уже не сможет функционировать полноценно.

"Полноценного функционирования от него уже нечего и ждать. Он просто не способен будет его восстановить. Во-первых, ему осталось очень мало времени, ведь мы помним - конструкция лишняя. Во-вторых, там повреждения достаточно существенные и угрозы неизбежны", - сказала она в эфире телемарафона.

По словам Гуменюк, именно из-за угроз россияне постоянно перекрывают этот мост и не могут его использовать полноценно.

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"Поэтому работаем дальше", - подчеркнула представительница сил обороны юга.

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Как известно, Керченский мост выполняет главную логистическую функцию между РФ и оккупированным Крымом. Следовательно, по нему систематически наносятся удары, а его конструкция подвергается повреждениям.

В частности, 17 июля во время атаки на Керченский мост было уничтожена часть, по которой передвигается автомобильный транспорт. Спустя почти два месяца россияне восстановили поврежденный участок моста.

Для защиты моста от украинских морских дронов россияне затапливают поблиз него баржи и паромы и создают боновые заграждения. По мнению экспертов, это несколько усложнит работу надводных дронов, однако не сделает ее невозможной.

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