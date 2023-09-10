Огласка информации может создать опасность для украинских защитников.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, что сейчас на Херсонском направлении украинские военные удерживают захваченные позиции на левом берегу Днепра и закрепляются, однако развитие событий сейчас требует информационной тишины.

Из-за огласки более детальной информации, украинским защитникам и защитницам может угрожать опасность.

По ее словам, стоит также помнить, что кроме военных, существует и опасность для гражданского населения на этих территориях, за которым прячутся россияне. Представительница сил обороны юга подчеркнула, что российские оккупанты не жалеют ни гражданских, ни своих коллаборантов и военных.

Видео дня

"Да, есть позиции, есть определенные закрепления, но развитие событий пока нуждается в информационной тишине. Как только мы сможем говорить о более безопасной ситуации для наших воинов, обязательно оповестим", - добавила Гуменюк.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на фронте произошло более 30 боевых столкновений с врагом. В частности, на Мелитопольском направлении силы обороны продолжают вести наступательную операцию. Там украинские защитники и защитников наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике и заставляют россиян отходить с занимаемых позиций.

На Херсонском направлении украинская армия ведет контрбатарейную борьбу, уничтожает склады врага и успешно поражает тылы россиян.

По словам экспертов, украинские ДРГ на Левобережье Херсонщины довели оккупантов до паранойи.

Вас также могут заинтересовать новости: