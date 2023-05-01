Речь идет о доме, по которому армия РФ ударила ракетами 28 апреля.

В Умани спасателям ГСЧС удалось спасти кота, который трое суток ждал спасения после ракетного удара РФ по городу 28 апреля.

Животное "застряло" на балконе страшного дома, по которому ударила ракета РФ во время массированного обстрела Украины. Спасатели не позволили, чтобы враг, помимо 23 жертв, которых уже вытащили из-под завалов, убил еще и маленькое животное.

Речь идет о квартире вынужденных переселенцев, которые 28 апреля потеряли двух малолетних детей из-за обстрела.

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Сегодня Умань переживает второй день траура из-за обстрела РФ

Напомним, что сегодня второй день подряд уманцы переживают траур по погибшим жертвам ракетного удара России. Накануне город похоронил 5 украинцев, в том числе маленьких детей Софию и Кирилла.

Сегодня к месту ракетного удара люди приносят цветы, лампадки, детские игрушки - вещи, которыми прощаются с 23 жертвами удара России. В этот страшный день, кроме взрослых, погибли 6 маленьких деток.

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