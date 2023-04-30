28 апреля жизнь Сони и Кирилла оборвалась из-за обстрела России.

Сегодня Умань "одета" в черное: город похоронил пятерых жертв российского массированного ракетного обстрела, который пришелся на пятницу 28 апреля.

Напомним, что всего в этот день из-за удара по жилому дому погибло 23 украинца. Сегодня в последний путь провели двух деток Соню и Кирилла, отмечает телеграм-канал "Реальная Война".

"Софии было 11 лет, ее брату Кириллу – 17. семья родом из Луганской области", - говорится в сообщении.

Сегодня Умань прячет пятерых украинцев

Напомним, что сегодня в городе Умань были анонсированы похороны пятерых украинцев-жертв российского обстрела. О трауре жителям Черкасской области сообщил глава ОВА Игорь Табурец.

Он написал, что кроме Софии и Кирилла уманцы сегодня хоронят Ремез Наталью Леонидовну, Тройчук Ульяну Романовну и Коренную Светлану Григорьевну.

Вас также могут заинтересовать новости: