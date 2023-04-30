Последствия массированного ракетного удара врага 28 апреля до сих пор "бьют" по сердцах украинцев.

Оккупантами ударом по Умани, который враг совершил во время массированного ракетного обстрела Украины 28 апреля, убили одной боеголовкой сразу три поколения семьи.

Эхо этого ужасного дня до сих пор "бьет" по сердцах украинцев. Речь идет о трагедии, которая произошла в семье погибшей жительницы Умани Барченко Ирины Викторовны. В этот день ракета РФ убила вместе с ней 5 членов семьи. Имена и фото погибших появились на странице "Їх УБИЛА росія" в Facebook.

Речь идет о двух детях женщины: 10-летней дочери Алине (ученице 4 класса Уманской гимназии №5) и 16-летнем сыне Виталии Лысаке; а также о ее маме Барченко Любви Семеновне и сестре Барченко Наталье Викторовне.

Видео дня

"Три поколения ... в результате ракетного удара 28.04.2023 года погибли 39-летняя женщина, ее двое деток, ее мама и родная сестра, которая приехала погостить на выходных", - отмечается на странице.

Сегодня Умань хоронит пятерых погибших от ракетного удара РФ

Напомним, что сегодня жители Умани прощаются с пятью погибшими от российского теракта украинцами: Ремез Натальей Леонидовной, Тройчук Ульяной Романовной, Коренной Светланой Григорьевной, Шульгой Софией Дмитриевной, а также с Писаревым Кириллом Анатольевичем

Напомним, что 28 апреля враг ударил ракетой по жилой многоэтажке города. В результате атаки погибли 23 украинцев.

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