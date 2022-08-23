По его словам, противостоять такому тандему в то время было очень тяжело.

Украина вынужденно отдала ядерное оружие в 90-х. США и Россия объединились, чтобы его забрать.

Об этом в интервью Факты ICTV заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По словам министра, тема неэффективности Будапештского меморандума очень болезненна для партнеров, но необходимо искать выход. В то же время Кулеба подчеркнул, что не обвиняет предшественников, поскольку тогда "США и РФ по сути объединились, чтобы забрать у Украины ядерное оружие". В то время было крайне трудно противостоять этому тандему, но сейчас Украина "конечно, не отдала бы ядерное оружие".

"Это не Украина отдала ядерное оружие. Тандем США и РФ – президента Клинтона и президента Ельцина – забрали у Украины ядерное оружие. Это историческая правда, о которой надо говорить", – заявил Кулеба.

С 2014 года стало понятно, что "Будапешт" не работает, и тогда встает вопрос: "Что дальше?"

"Если дальше, то надо идти на конференцию участников договора о нераспространении ядерного оружия и говорить откровенно: ничего не сработало, мы всем преданно показываем, как хорошо отдавать ядерное оружие, а на самом деле ничего хорошего в этом нет... Так если Будапешт не работает, надо что-то делать. Или Украина должна молча сидеть и терпеть, как нас разрывают на куски, только потому, что вы не хотите возвращаться к этой болезненной для вас теме?"- добавил министр.

Что такое Будапештский меморандум

Соглашение было заключено 5 декабря 1994 года между Украиной, Россией, Великобританией и США о гарантиях Украине в связи с приобретением ею неядерного статуса. В тот же день Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия. Позже к соглашению присоединились Франция и Китай.

Согласно меморандуму США, РФ и Великобритания обязались:

уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины;

воздерживаться от угрозы силой, ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины;

воздерживаться от экономического давления, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету, и таким образом получить любые преимущества;

добиваться немедленных действий со стороны Совета Безопасности ООН с целью оказания помощи Украине, если она станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессией с использованием ядерного оружия;

не применять ядерное оружие против Украины;

проводить консультации в случае возникновения ситуации, в результате которой возникает вопрос относительно этих обязательств.

21 февраля 2022 года МИД Украины направил государствам-членам Совета Безопасности ООН запрос на основе Будапештского меморандума с требованием немедленного проведения консультаций. Этому предшествовала речь Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой он заявил, что Украина в четвертый раз и в последний раз инициирует проведение консультаций в рамках меморандума, и если они снова не состоятся или по их результатам не будет конкретных решений по обеспечению безопасности, то Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года "поставлены под сомнение".

Как ранее сообщал УНИАН, польский депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что начав полномасштабное военное вторжение на территорию независимой Украины, Россия нарушила Будапештский меморандум. По его словам, в связи с этим Запад имеет право подарить Украине ядерные боеголовки, чтобы защитить свою независимость.

После этого пропагандистка Кремля, представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила польских политиков в экстремизме и разжигании конфликтов, а в Госдуме открыто пригрозили Европе уничтожением.

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