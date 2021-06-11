Депутат призвала создать коллективный иск.

Освобожденные из плена боевиков на Донбассе украинцы становились жертвами сексуального насилия со стороны боевиков.

Такое заявление народный депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко в эфире ток-шоу «Право на владу» на телеканале «1+1».

«Я сейчас передала уже новой прокуратуре специально переведенный текст о сексуальных преступлениях в зоне конфликта. Среди людей, которых освобождала я, очень много мужчин и женщин жаловались, что они были жертвами группового изнасилования», – сказала нардеп.

При этом Геращенко призвала создать коллективный иск.

Читайте такжеРоссия держит в тюрьмах девятерых гражданских журналистов из оккупированного Крыма - МИДПо ее словам, о таких пытках нет информации ни в одном международном докладе.

«Когда мы забирали людей без рук, когда мы забирали людей без гениталий – это не может прощаться», – добавила нардеп.

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Автор: Катерина Шварц