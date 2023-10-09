Украинским воинам приходится иметь дело с диверсионно-разведывательными группами противника, отметили в Силах обороны юга.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк объяснила, могут ли российские оккупанты форсировать Днепр для наступления на правый берег Херсонщины.

Об этом Гуменюк сообщила в эфире информационного марафона. "Продвижение с левого берега на правый, в принципе, не рассматривается адекватными людьми. Хотя мы понимаем, что имеем дело с достаточно неадекватным врагом, наша оборона достаточно плотная, и продвижение врага не предвидится", - сказала Гуменюк.

По ее словам, Силам обороны Украины приходится иметь дело с диверсионно-разведывательными группами российских оккупантов. "Они пытаются имитировать активность, в частности, в районе островов. За минувшие сутки у нас было уничтожено семь лодок, на которых такие группы пытались маневрировать", - сказала Гуменюк.

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В то же время она намекнула на опасения оккупантов о возможности продвижения украинских сил на левый берег Днепра в Херсонской области. В этой связи российские оккупанты пытаются уничтожать инфраструктуру на правом берегу Днепра.

"Но подход к уничтожению инфраструктуры правого берега и усиленная бомбардировка связана больше с опасениями врага по накоплению сил и средств непосредственно Силами обороны Украины перед определенным продвижением в их сторону. Это вынужденный шаг. Они не имеют успеха в контрбатарейной борьбе и вынуждены использовать то, чем сейчас были в определенной степени богаты, понимая, что у нас нет адекватных средств, чтобы среагировать на бомбардировки, в частности, не хватает сил противовоздушной обороны и истребителей, которые могли бы ликвидировать самолеты, выпускающие бомбы", - сказала Гуменюк.

Война в Украине - важные новости

Утром Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что наши защитники отразили атаки россиян на ряде направлений. Кроме того, стало известно, что Силы обороны Украины имеют частичный успех на Мелитопольском в Бахмутском направлениях.

По мнению военного эксперта Александра Коваленко, сейчас рано говорить о том, что украинские военные форсируют Днепр и высаживают десант на левом берегу Херсонщины, проводя наступательную операцию.

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