Противники на ряде направлений зря атаковали украинских воинов.

Полномасштабная война в Украине против РФ продолжается, за прошедшие сутки между нашими защитниками и российскими оккупантами было 37 боевых столкновений.

На Марьинском и Авдеевском направлениях противники совершили около 15 атак возле Марьинки, Новомихайловки и Авдеевки Донецкой области и потерпели неудачи, сообщил в понедельник утром, 9 октября, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей сводке.

По его данным, на Запорожском направлении Силы обороны отразили вражескую атаку в районе севернее Новопрокоповки Запорожской области. На Бахмутском направлении отражены атаки захватчиков севернее Андреевки, Клещиевки и Богдановки.

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"...на Купянском направлении наши защитники отразили три атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области. На Лиманском направлении Силы обороны отразили четыре атаки врага в районе Макеевки Луганской области", - отмечается в сводке.

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Утром 9 октября Генштаб ВСУ поделился хорошими новостями с фронта: Силы обороны нашего государства имеют частичный успех на Бахмутском направлении возле Андреевки и Клещиевки и на Мелитопольском направлении западнее села Вербовое.

Россияне на нашей земле несут огромные потери. Общие потери врага на 8 октября составляют примерно 282 тыс. 280 противников. Также ликвидировано много техники захватчиков, в том числе 4 821 танк.

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