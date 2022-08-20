Сначала эти люди были решительно убеждены, что Украину захватят за 3-4 дня.

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев признался, что его информаторы из российской элиты резко изменили позицию относительно войны в Украине. Раньше они были убеждены в захвате Киева за 3-4 дня, а сейчас спрашивают его, когда закончится война.

Об этом он рассказал в интервью Юлии Латыниной.

По словам журналиста, кремлевская элита хочет договориться с Западом о мире в Украине за спиной российского диктатора Владимира Путина.

"Сначала на мой вопрос о сроках войны они (инсайдеры из окружения Путина - УНИАН) говорили о захвате Украины за три-четыре дня. Потом о том, что они там надолго, и без победы не уйдут. Со временем они начали говорить, что не уйдут с Украины, даже если это будет означать конец России – обратно уже нельзя. А сейчас они сами спрашивают у меня, когда же закончится война?", - сказал Грозев.

Расследователь подчеркнул, что ВСУ развенчали миф о "второй армии мира", а оккупационные войска искренне завидуют профессионализму украинских воинов. Это подтверждает и содержание почтового ящика одного российского силовика.

"Они (оккупанты - УНИАН) шутят над Путиным, хвалят ВСУ и говорят: "Вот бы у нас такое было. Но у нас во всем бардак", – отмечает Грозев.

Как сообщал УНИАН, ранее ФСБ России утверждала, что сорвала операцию украинской разведки по угону российских боевых самолетов с участием журналиста Bellingcat Христо Грозева.

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