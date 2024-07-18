Свитан акцентировал на важности подготовки пилотов.

В случае успешной договоренности со Швецией Украина могла бы получить первые истребители Saab JAS-39 Gripen до конца текущего года. Такое мнение в интервью УНИАН высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

"Самолеты могут быть быстро, в течение месяца их передадут. Вопрос – в подготовке пилотов. Для того чтобы подготовить пилотов, нужно три-четыре месяца. Точнее, переподготовить. А техсостав – до полугода", - отметил он.

При этом Свитан напомнил, что в прошлом году украинские летчики проводили ознакомительные полеты на Gripen: "Отзывались они очень хорошо. А потом решили вопрос относительно F-16, и эту тему похоронили".

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Эксперт уверен, что если обучение пилотов запустится очень быстро, то к концу года - к началу следующего мы могли бы увидеть Gripen в Украине.

"А если хотя бы несколько человек из летного состава уже учились на Gripen, то они могут и вместе с F-16 зайти. Поэтому, тут вопрос в готовности. Если будет подписано соглашение о передаче, то мы можем первые эскадрильи получить к концу этого года либо в начале следующего", - подытожил Свитан.

Истребители Gripen для Украины - актуальное

Напомним, Украина и Швеция ведут переговоры о предоставлении Киеву истребителей Saab JAS-39 Gripen. Об этом на днях сообщил ранее заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква:

"Это тема, которую президент (Владимир Зеленский) постоянно поднимает перед руководством Швеции. И так было еще до вступления Швеции в НАТО. По понятным причинам, тогда они не были готовы давать никаких обещаний, поскольку финализировали свое членство в Альянсе".

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