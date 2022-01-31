Ранее с подобной инициативой выступили российские коммунисты.

Совет Госдумы России может принять решение относительно обращения к Владимиру Путину по поводу признания оккупированных частей Донбасса "независимыми" 14 февраля.

Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на источник в Госдуме.

"На Совете Думы 14 февраля планируем рассмотреть этот вопрос", - сказал собеседник агентства.

Ранее сегодня российские коммунисты, выступившие инициаторами обращения к Путину, заявили, что инициативу признать "ЛДНР" якобы поддержали все фракции Госдумы.

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"Была общая позиция, что надо максимально помочь защитить "ДНР" и "ЛНР"... Признаем, и будет все в порядке", - заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Признание Россией "ЛДНР": что известно

Ранее Коммунистическая партия РФ во главе с Геннадием Зюгановым подготовила обращение к Владимиру Путину, призвав его признать "независимость" отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

При этом первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин выразил сомнение, что РФ сможет признать "ЛДНР".

В Кремле сначала заявили, что не видели проекта документа, но вскоре добавили, что не будут комментировать его до принятия решения Госдумой.

21 января стало известно, что в Госдуме дали "зеленый свет" процедуре признания "ЛДНР".

В МИД Украины уже отреагировали на регистрацию в Госдуме проекта по признанию "ЛДНР" независимыми, назвав такую инициативу "частью расшатывания".

Впоследствии партия Путина предложила официально поставлять оружие боевикам "ЛДНР".