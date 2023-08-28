В частности, удалось уничтожить вражеские средства противовоздушной обороны, зенитно-ракетные комплексы и артиллерию.

За эти сутки украинские войска нанесли очередные успешные удары по позициям российских террористов. В частности, удалось уничтожить вражеские пункты управления, зенитно-ракетные комплексы и артиллерию.

Как сообщает Генштаб ВСУ, авиация сил обороны в течение суток нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава россиян, а также один - по пункту управления и три - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Кроме того, украинские ракетные войска и артиллерия в течение суток поразили два пункта управления, одно средство противовоздушной обороны и одно артиллерийское средство врага на огневой позиции.

Видео дня

В то же время, по данным Генштаба, в эти сутки Россия нанесла восемь ракетных и 30 авиационных ударов, а также осуществила 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданских. Также разрушены и повреждены жилые дома, школы и другая гражданская инфраструктура.

Война в Украине - ликвидация оккупантов

Как сообщал УНИАН, на протяжении минувших суток украинские защитники ликвидировали еще 490 российских оккупантов. Также было уничтожено более трех десятков танков, боевых бронированных машин и артиллерийских систем.

Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 261310 своих военных и более 33 тысяч единиц техники и вооружения.

Вас также могут заинтересовать новости: