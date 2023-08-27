Украинские воины за неделю ликвидировали тысячи противников.

В течение недели Силы обороны Украины ликвидировали более трех тысяч российских оккупантов и уничтожили 618 единиц вражеского вооружения и военной техники, в том числе 50 танков.

О потерях врага за неделю в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк. Он отметил, что за неделю с 21 по 27 августа Силами обороны Украины было уничтожено около 3 тыс. 350 человек личного состава противника и 618 единиц вооружения и военной техники врага.

Речь идет о 50 танках, 119 боевых бронированных машинах, 158 артиллерийских системах, 11 реактивных системах залпового огня, девяти установках противовоздушной обороны, 174 единицах автотехники и 18 единицах спецтехники. Кроме того, сбито было пять вражеских ракет и 74 беспилотника.

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Какие боевые потери врага на сегодня - это надо знать

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 27 августа, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что за прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили еще более полутысячи российских захватчиков, а также десятки единиц их техники и вооружения.

Так, в целом с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине уже около 260 тыс. 820 своих военных.

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