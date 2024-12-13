По словам Свитана, кадыровцы это все же Росгвардия, поэтому по ним могут отработать и местные силы.

Атаку по российскому городу Грозный могли осуществить местные силы сопротивления. Такое мнение в комментарии 24 Каналу высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его словам, кадыровцы - это все же Росгвардия. Кроме того, они считаются внутренними войсками Кадырова, а потому по ним могут отработать и местные силы.

"Есть вероятность того, что это работа внутреннего сопротивления, которое сейчас поднимает голову на севере Кавказа. Российские спецслужбы как раз в последнее время пытаются остановить это внутреннее движение", - отметил аналитик.

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В то же время Свитан не исключает, что атаку по Грозному осуществили беспилотники ВСУ:

"Однако тогда вопрос, почему не ударили по НПЗ".

Предыдущие атаки по РФ

В среду, 4 декабря, в Грозном атаковали полк спецназа имени Кадырова. Атака произошла примерно в 04:50. В местном аэропорту был введен план "Ковер", в результате чего был задержан один рейс на Москву.

Также УНИАН сообщал, что в ночь на 11 декабря российский Таганрог подвергся ракетной атаке. Ее целью атаки мог быть Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева. Впоследствии авиационный эксперт Анатолий Храпчинский рассказал о важности удара по Таганрогу.

По его словам, это единственное предприятие, которое может ремонтировать или обслуживать самолеты Ту-95МС, носители крылатых ракет класса Х-101, Х-55. Кроме того, на этом предприятии изготавливались самолеты А-50.

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