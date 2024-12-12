'Ответ будет': в Кремле пригрозили Украине за удар по авиазаводу в Таганроге

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Украина получит "ответ".

В ночь на 11 декабря ВСУ атаковали Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина получит "ответ", пишут РосСМИ.

"Ответ на удары ВСУ западными ракетами по Таганрогу последует", - сказал он журналистам.

Песков добавил, что ответ будет "тогда и таким, как это будет признано целесообразным".

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Сперва в Минобороны РФ не комментировали удар ВСУ по Таганрогу, но позже подтвердили эту информацию. В российском ведомстве заявили, что ВСУ для атаки якобы использовали шесть американских баллистических ракет ATACMS.

Удар по авиазаводу в Таганроге - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что в ночь на 11 декабря в нескольких регионах России звучали взрывы. В частности, ракетной атаке подвергся Таганрог.

Власти Ростовской области заявили, что в результате атаки получило повреждение промышленное предприятие и сгорели 14 машин. Кроме того, мэр Таганрога уточнила, что повреждения получила котельная, в 27-этажных зданиях отсутствует теплоснабжение.

Некоторые росСМИ поделились, что целью атаки мог быть Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева. Местные Telegram-каналы писали, что к заводу направилось большое количество пожарных машин.

В Forbes писали, что Силы обороны Украины, вероятнее всего нанесли удар ракетами армейского тактического ракетного комплекса американского производства и модифицированными советскими ракетами ПВО С-200 для наземных ударов и ударных беспилотников большой дальности. Отмечается, что для атаки по объекту могла быть использована ракета-дрон "Паляниця".

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