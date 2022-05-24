Ограничения, среди которых, в частности пребывание в лесных массивах, будут действовать с сегодняшнего дня до окончания военного положения.

В пределах приграничных районов Киевской, Житомирской и Ровенской областей введены дополнительные временные режимные ограничения.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.

Так, запрещается передвижение лиц и транспортных средств, проведение всех видов работ с 22.00 до 05.00; пребывание в лесных массивах; перевозки оружия и любых средств активной обороны без соответствующих разрешений; осуществление фото-, видеосъемки дорог, объектов инфраструктуры, размещения или перемещения военных подразделений.

Также запрещается использование любых летательных аппаратов и выпуск плавсредств на реках; ношение военной формы одежды; проведение различного рода отдыха, плавания, охоты и тому подобное.

В то же время ограничения не распространяются на представителей военных формирований.

"Данные ограничения будут действовать с сегодняшнего дня до окончания военного положения", - отмечается в заметке.

Напомним, оккупанты в очередной раз обстреляли пограничные территории на Черниговщине и Сумщине.

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