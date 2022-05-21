Введены дополнительные ограничения на въезд, выполнение работ в приграничной полосе, приграничных районах, плавание маломерных судов.

В Одесской области с 23 мая из-за агрессии РФ введены дополнительные режимные ограничения в контролируемых приграничных районах.

Об этом сообщили в Белгород-Днестровском пограничном отряде.

Отмечается, что ограничения введены из-за вооруженной агрессии Российской Федерации и обеспечения мер укрепления национальной безопасности и обороны Украины.

В частности, введены дополнительные временные ограничения на въезд, выполнение работ в пограничной полосе, приграничных контролируемых районах, плавание маломерных судов и других плавсредств во внутренних водах.

С утра 23 мая в рамках Одесского, Белгород-Днестровского и Болградского приграничных районов Одесской области запрещен въезд людей в определенную полосу местности вдоль государственной границы. Исключение - те, кто постоянно или временно проживает, работает в данной местности. Также запрет не распространяется на владельцев земельных участков, которые находятся в пределах полосы; граждан, следующих транзитом из пунктов пропуска через госграницу в другие районы. Также - лица, которые предоставят письменное приглашение близких родственников или которых лично встречают местные жители.

Отмечается, что в вышеуказанном полосе запрещено проведение работ (исключение – строительство по международным договорам и др), отдых населения, рыболовство (за исключением определенного участка вдоль реки Турунчук), охота, выпас скота.

Также запрещено скопления автомобилей (более двух) их длительные остановки (дольше 20 минут), не связанные с поломками на обочинах дорог вне установленных стоянок.

Нельзя перевозить оружие и любые средства активной обороны без соответствующих разрешений, использовать приборы ночного видения, тепловизоры и т.д., использовать беспилотники, передвигаться пешком по участку автомобильной дороги Одесса-Рени в районе населенного пункта Паланка (Молдова). Также запрещено передвижение здесь мужчин призывного возраста, кроме тех, кто имеет на это право.

Запрет передвижения на автомобиле по дороге Одесса-Рени не применяется к лицам, которые обеспечивают жизнедеятельность объектов инфраструктуры, предоставляющих населению услуги гуманитарного, социального характера при выполнении ими служебных заданий в пределах Одесского, Белгород-Днестровского и Болградского, Измаильского пограничных районов Одесской области.

Кроме того, разрешено передвигаться водителям грузовиков, задействованных в международных перевозках; имеют предварительное согласование Белгород-Днестровского пограничного отряда.

Также запрещено плавание всех маломерных судов и других плавсредств, за исключением судов флота рыбной промышленности и тому подобное.

Ранее сообщалось, что на Бессарабском направлении российские спецслужбы принимают меры по дестабилизации ситуации в регионе.

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