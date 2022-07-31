Беспилотники доказали свою жизненно важную роль в боевых действиях в Украине.

На протяжении последних нескольких недель у россиян знатно "подгорает" - украинские защитники умело уничтожают их склады с боекомплектами. Уже ликвидировано более трех десятков, и это значительно усложняет положение Кремля на поле боя. Все это стало возможным благодаря американским системам HIMARS, которые стали на вооружении украинской армии, и потому оккупанты решили организовать на них настоящую "охоту".

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, уничтожить установку проблематично, она быстрая и мобильная. Единственное, что россияне могли бы использовать против неё, это ударные беспилотники.

В условиях постоянных санкций производить новые дроны РФ все труднее. А потому оккупанты ищут возможности пополнить свой арсенал дронов за счет иностранных договоренностей. Похоже, Москва хочет заполучить современные дроны в Иране. Очевидно, речь идет об ударном разведывательном беспилотнике "Шахид", которые уже воевали в Сирии и Ираке.

По информации американцев, Россия может договариваться о покупке у Ирана нескольких сотен разных беспилотников. В США уже пригрозили санкциями, но на Иран, который и без того 40 лет живет под ними, это может не подействовать. И, судя по заявлениям командования сухопутных войск страны, над вопросом о поставке дронов в Россию уже всерьез задумались.

Россия может получить беспилотники "Шахед-129". Одна из двух моделей, которые американцы заметили на аэродроме Кашан. Дрон считается одной из самых опасных разработок, он может использоваться как для собирания разведданных, так и для нанесения ударов. Скорость "Шахеда" достигает 150 километров в час, он оснащен спутниковой системой наведения и может нести 4 умных бомбы дальностью действия 6 километров. Улучшенные характеристики у его старшей модели "Шахед-191" - он шустрее и на себе может нести уже противотанковые ракеты.

Если РФ получит иранские дроны, перелома в ходе войны не произойдет. Ведь и ВСУ уже имеют опыт борьбы против беспилотников, распространенную систему радиоэлектронной борьбы и в дополнение целую армию дронов. Чего только турецкий "Байрактар" стоит. Помимо этого, США передали Украине дроны-камикадзе Switchblade. Несмотря на небольшие размеры, они несут на себе боеголовки, способные уничтожать бронетехнику и живую силу противника. И они по характеристикам тоже превосходят некоторые иранские дроны.

В рамках нового пакета военной помощи США предоставят Украине дроны Phoenix Ghost. Они направлены на противовоздушную оборону противника.

"Эта война называется войной дронов и гаубиц. У кого дроны и гаубицы будут лучше работать, тот эту войну и выиграет. Даже самый маленький детский дрон можно использовать для поддержки нашей армии, нашей арты", - заявил инструктор школы Dronarium c позывным "Донс".

"Армия дронов уже качественно меняет ситуацию на фронте, потому что беспилотники - это не только глаза бойцов, а иногда и дополнительные руки", - подытожили журналисты.

Ранее сообщалось, что США объявили о новой военной помощи для Украины. ВСУ получат дальнобойные ракетные системы HIMARS.

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