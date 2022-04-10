Он рассказал, что продолжается эвакуация из города, но в Лисичанске остается еще около 20 тысяч человек.

Председатель военно-гражданской администрации города Лисичанска Луганской области Александр Заика рассказал, какая сейчас ситуация сложилась в городе.

Об этом он сказал в эфире информационного телемарафона.

"Мы держимся, но российские оккупанты палят, непрерывно палят... Работаем с полицией, они садятся за автобусы, ездят и вывозят людей. Такая ситуация", - сказал он.

По его словам, эвакуация продолжается каждый день, но в Лисичанске остается по предварительным подсчетам около 20 тысяч человек.

"Идет эвакуация, если не прилетело, люди сидят, если прилетело - выезжают, такая ситуация. Убеждаю выезжать, чтобы наши военные работали, нашим военным надо предоставить путь, чтобы наверняка наша победа была, им надо работать", - сказал Заика.

Также он сообщил, что в городе не хватает врачей и фармацевтов.

"Сегодня привезли очень много лекарств, но специалистов очень мало, сюда никто не хочет ехать работать, мы давали клич, нужны фармацевты, чтобы они разбирали лекарства, потому что названия не совпадают с нашими украинскими. Нам не хватает врачей", - сказал председатель ВГА.

Также он сообщил, что несмотря на сложную ситуацию в месте работают коммунальные службы.

"Работы по восстановлению света и воды продолжаются. У меня уже даже спрашивали коммунальщики, есть ли бронежилеты и каски, чтобы работать. Люди очень-очень рискуют. Для меня это важно, потому что люди не бросают, люди работают, люди хотят остаться в своем месте", - добавил Заика.

Напомним, почти 200 человек эвакуированы из Лисичанска, Северодонецка и Кременной за сутки.

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