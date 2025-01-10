Элитные отряды десантников, морской пехоты и спецназа ГРУ понесли огромные потери в Украине в две волны.

Почти за три года войны против Украины РФ потеряла по меньшей мере 6083 элитных военных специалиста, на подготовку которых ушли годы и миллионы долларов.

Как сообщило издание Би-би-си, которое сделало подсчет, в это число включены только кадровые военные из лучших подразделений ВДВ, морской пехоты, отрядов спецназа Минобороны и Росгвардии, а также военных пилотов. Всего на основе открытых данных журналисты издания установили имена 88 055 российских военных, убитых в Украине.

Журналисты, которые расследовали в этот раз именно потери в элитных войсках, сообщили, что элитные отряды десантников, морской пехоты и спецназа ГРУ играли ключевую роль в начале войны и тогда же они понесли самые большие потери.

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Издание отметило, что к 1 сентября 2022 года смогло подтвердить ликвидацию 900 российских военных из элитных отрядов. А к началу 2025 года это количество выросло почти всемеро и перевалило за 6 тыс. человек.

Журналисты отметили, что роль кадровых военных РФ и элитных подразделений на передовой остается существенной, поскольку они выполняют точечные операции на наиболее важных или тяжелых участках фронта. "Например, пока ЧВК "Вагнер" посылала отряды заключенных на штурм Бахмута, удержанием флангов занимались десантники", - написало издание.

Подразделения морской пехоты (155-я и 40-я бригады) шли на таран в ходе штурмов Угледара, а сейчас 155-я и 810-я бригады несут потери в Курской области. А морпехи 40-й бригады недавно захватили поселок Новый Комар в Донецкой области.

К настоящему времени журналистам удалось подтвердить смерть 3240 кадровых десантников, среди которых 654 офицера.

Общие установленные журналистами потери российских подразделений ВДВ составили 3957 военных. Помимо кадровых десантников убиты еще 253 мобилизованных в отряды ВДВ и 419 добровольцев, подписавших контракты после начала войны. От кадровых вдвшников их отличает время, затраченное на подготовку. "Перед отправкой на фронт добровольцев готовят одну-две недели. А только на базовую подготовку десантников ранее давалось от шести месяцев до года", - объяснило издание.

Судя по открытым данным, самые большие потери понес 331-й гвардейский полк ВДВ из Костромы. Журналисты узнали о 237 убитых, в том числе командира полка и еще 40 офицеров. Десантники 331-го полка считались одним из сильнейших подразделений армии оккупантов. Мало того, что они каждый год маршируют по Красной площади на 9 мая, они еще и воевали в на Балканах, в Чечне и Донецкой области в 2014 году.

Журналисты детализировали, что 59 военных 331-го полка были убиты при попытке штурма Гостомеля и села Мощун под Киевом. А в прошлом году часть костромских десантников была ликвидирована при штурме Часова Яра и под Бахмутом.

"Реальное число убитых в 331-м полку может достигать 480 человек. Если добавить к этому примерное число тяжелораненых... полк мог не досчитаться 1400-1500 человек. Это может равняться или даже немного превышать предполагаемую численностью 331-го полка на начало вторжения в Украину", - отметили журналисты.

Кроме того, большие потери понесла и 31-я гвардейская бригада ВДВ из Ульяновска - 214 человек убитыми. Семь лет назад это подразделение получило звание лучшего десантно-штурмового соединения ВДВ РФ. Военные 31-й бригады отметились на Донбассе еще в 2014 году. Тогда в ходе боев под Илловайском ульяновские десантники понесли первые потери, а в начале 2022 года бригада потеряла 68 человек убитыми и судя по всему их ликвидировали в районе Гостомеля.

"Вторая большая волна потерь - это весна 2023 года, когда десантники поддерживали продвижение ЧВК "Вагнер" к Бахмуту. Общее число военных 31-й бригады, выбывших из строя из-за смерти или ранения, может приближаться к довоенной численности бригады", - считают журналисты.

Издание также узнало о потерях и в самом элитном отряде ВДВ - 45-й бригаде спецназа. На протяжении десятка лет бригада считалась топовым подразделением армии РФ, где готовят диверсантов и разведчиков. Би-би-си удалось установить, что в Украине были убиты 54 военных этой бригады, в том числе 4 офицера. "Это больше, чем за все 30 лет существования подразделения", - отметили журналисты.

К 2025 году издание установило ликвидацию 580 военных спецназа ГРУ, почти каждый пятый из них - офицер (108 человек). Как оценили журналисты, это очень серьезные потери, поскольку на подготовку бойцов ГРУ с узким профилем могут уйти годы. "На подготовку даже лейтенанта соответствующей квалификации нужно минимум 4 года учебы в военном училище и сотни тысяч рублей инвестиций ежегодно. Но и после выпуска офицеру спецназа ГРУ нужно еще несколько лет учебы, чтобы набраться опыта", - отметило издание.

Также журналисты сообщили, что отряды российской морской пехоты принимали участие во всех ключевых эпизодах - от штурма Киева и Мариуполя до боевых действий в Курской области РФ. В целом журналистам удалось подтвердить ликвидацию 1247 кадровых морских пехотинцев, среди которых - 214 офицеров. Общие установленные потери морских пехотинцев вместе с мобилизованными, добровольцами и прикрепленными к морпехам отрядами заключенных составили 1685 человек.

По открытым данным, наибольшие потери понесла 155-я бригада, базирующаяся в Приморье. Морпехи из Владивостока потеряли убитыми 387 человек, включая заместителя командира бригады. "Подполковник Роман Кожухов, майор Александр Абилов и капитан Наиль Шахманов убиты в феврале 2024 года во время построения на базе в поселке Еленовка Донецкой области. По шеренгам 155-й бригады ударили ракеты HIMARS", - детализировали журналисты.

Более 330 человек убитых в 810-й бригаде морской пехоты, базирующейся в аннексированном Севастополе. "Примечательно, что 84 установленных морпеха бригады погибли в 2024 году в Курской области", - отметили журналисты.

Касательно военных летчиков журналисты отметили, что подготовка одного летчика-снайпера может занимать 15-17 лет и стоить до $14 млн. А РФ потеряла в войне против Украины таких 267. Средний возраст ликвидированных летчиков составил 40 лет. Но из-за нехватки таких специалистов, на войну привлекли и ветеранов старше 55 лет. "Самым пожилым погибшим пилотом стал генерал-майор в отставке - Канамат Боташев. Он погиб в возрасте 63 лет, выполняя задания для ЧВК "Вагнер"", - сообщили журналисты. Еще один пилот "вагнеровцев" Вячеслав Зангиев пошел воевать против Украины в возрасте 62 лет и был ликвидирован осенью 2022 года в районе Бахмута.

Говоря о потерях элиты российских армии, нужно упомянуть об офицерах. К январю 2025 года их убито 4595 человек и именно эти потери, как отметило издание, являются наиболее чувствительными для армии РФ. Издание объяснило, что в структуре российских ВС только офицеры обучены синхронному взаимодействию с другими родами войск, особенно с артиллерией. "Только офицеры имеют право принимать решения по руководству боем и тактическим действиям любого уровня. Это делает командиров младшего звена незаменимыми на передовой", - рассуждают журналисты и добавляют, что заменять убитых офицеров тяжело, поскольку на их подготовку необходимо по меньшей мере четыре года обучения.

Издание отметило, что реальные потери РФ на войне против Украины намного выше, чем можно установить через открытые источники. А опрошенные военные специалисты предположили, что данные издания могу охватывать от 45% до 65% от реального числа ликвидированных.

"С учетом приведенной выше оценки и нашей цифры подтвержденных потерь 88 055 человек, реальное число погибших с российской стороны может быть в диапазоне от 135 470 до 195 678 человек", - подытожили журналисты.

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