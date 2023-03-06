Пожалуй, каждый украинец если еще не видел это страшное видео, или не читал описание случившегося, или не слышал новостей об этом, скоро увидит, прочитает и услышит.

Украинский воин, даже попав в плен, не теряет достоинства. Он безоружен, докуривает свою сигарету и спокойно, стоя во весь рост, встречает врага словами: "Слава Украине!". Дальше - автоматная очередь, которая не стихает, даже, когда воин уже упал... и закадровый голос убийцы - русского солдата или офицера: "Сдохни, с*ка!".

Россияне сами распространили доказательство своего преступления, ведь война все же имеет свои законы и это видео демонстрирует низменное и подлое их нарушение. Не имея значительных преимуществ на фронте, из России пытаются влиять на наши эмоции. Этим видео они вроде бы нам показывают: смотрите, мы вас убьем за вашу Украину, за вашу речь, за вашу наглость быть не такими, как мы, мы вас будем расстреливать даже безоружных, а в плену – замучаем, бойтесь.

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Но, кажется, украинцы это уже где-то видели, слышали, чувствовали... и в прошлом году, и девять, и сто лет назад. Однако за этой памятью есть еще что-то подсознательное: они нас боятся. Они нас боятся и ненавидят из-за этого. Ненавидят всем естеством. И убивают безоружных. Потому что с оружием мы одержим победу над ними.

Это видео очень страшно смотреть. О нем очень трудно писать. Но я уверена, что этот маленький - в масштабах войны - эпизод должен стать тем самым последним гвоздиком в гроб российского диктатора, Кремля, Российской Федерации и всего ее населения, включая "хорошее". И каждый раз, услышав где-то в Нью-Йорке или Давосе очередной "плач" о виновном во всем Путине и невинных россиянах, которые не должны страдать от санкций, надо показывать это видео с вопросом: "Это сделал Путин?". Нет, это сделал не он. Это сделали простые русские солдаты и офицеры. Которые, наконец, не могут больше прикрываться заезженным еще год назад: "Мы поехали на учебу, нас куда-то везли, а потом какие-то обстрелы и плен. Только здесь узнали, что мы в Украине".

Поэтому это видео должны увидеть в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе, Берлине, Париже, Пекине и так далее. Все должны понять, что зло - не только в Кремле. Кремль - только продолжение русского народа. Все должны прекратить пустые попытки достучаться до здравого смысла Путина или "навести мостики" с его нынешними прихвостнями, которые, возможно, сами скоро займут его место. Зато стоит уже работать над стратегией денуклеаризации России…

И еще. Последний вздох украинского воина должен стать вечным немым вопросом Организации Объединенных Наций, Международному комитету Красного Креста, ОБСЕ, Amnesty International, Human Rights Watch и всем остальным – большим и малым – гуманитарным организациям: достаточно ли они сделали, чтобы не допустить этого? Действительно ли членство Российской Федерации в этих организациях стоит того? Или, может, после всех российских преступлений стоит называть все эти организации соучастниками?

Герои умирают. Если кто-то из нас не до конца понимал это с 2014-го года, то уже больше года должен чувствовать сполна. Герои умирают - Героям слава! Семьям героев - сочувствие.

Никогда нельзя забыть цену, которую мы платим.