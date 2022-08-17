Россия рассказывает об "уникальных" возможностях своего вооружения, однако на самом же деле все это ложь.

Подполковник Дмитрий Шумаков, который командует зенитным ракетным дивизионом Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, рассказал о неэффективности российских систем противовоздушной обороны. Страна-агрессор врет об "уникальности" своего вооружения, однако на самом деле все это вооружение - "мыльный пузырь".

Об этом Шумаков рассказал изданию АрміяINFORM.

Подполковник, недавно получивший звание Героя Украины, объяснил, почему российские ПВО иногда не могут защитить даже себя. Россия пытается убедить весь мир в мощи своего военно-промышленного комплекса. Но этой ложью страна-агрессор делает себе только хуже, ведь российские военные не могут себя защищать.

"Тяжело им из-за того, что их ВПК - это мыльный пузырь, как и многое в России. Они много рассказывают про уникальные возможности своего вооружения, делают ярко раскрашенную картинку новейшей боевой техники, а внутри этих образцов мало что изменилось с советских времен. Как и с российскими дорогами — торжественно открыли отремонтированный километр автодороги, А дальше бесконечные ямы. Так и с вооружением — все мыльный пузырь", - отметил Шумаков.

Также он добавил, что к неэффективному вооружению в РФ добавляется еще одна исконная проблема. Военные страны-агрессора получают плохую квалификацию. Поэтому когда РФ говорит о "мощной" армии, это лишь нарисованная картинка, отметил герой Украины.

Ранее УНИАН уже сообщал, что дивизион Шумакова сбил шесть "Калибров" за три минуты. Военные удачно отбили атаку российских военных.

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