Власти Германии пообещали Украине дополнительное вооружение, но его ассортимент дополнен не будет.

Будущие поставки оружия Германии Украине будут включать те же виды, которые уже были предоставлены ранее.

Как сообщил представитель правительства Штеффен Гебештрайт, Германия пообещала Украине дополнительное вооружение, однако нет никаких "качественных изменений" в том, какие виды вооружений будут поставлены Берлином, передает Euractiv.

По его словам, новые поставки будут "подобны тем, которые Германия уже сделала с начала войны".

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Напомним, власти Германии воздерживаются от поставок Украине танков, несмотря на призывы Киева.

Военная помощь Германии

9 ноября Берлин передал Украине новую партию оружия, куда была включена передача в Iris-T SLM и спецтехника. Передовой комплекс ПВО IRIS-T прошел "боевое крещение" во время массированной атаки россиян в октябре.

25 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер пообещал передать Украине еще две установки MARS II и четыре гаубицы Panzerhaubitze 2000.

Кроме того, Германия выделила миллиард евро на киберзащиту Украины и фиксацию военных преступлений. Также Германия организует в Словакии хаб по восстановлению поврежденной на войне украинской техники.

Германия является третьим крупнейшим военным донором Украины, хотя и значительно уступает США.

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