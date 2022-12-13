По его словам, сейчас Германия только ужесточает санкции против РФ.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия может вернуться к сотрудничеству с Россией после завершения войны в Украине.

Это заявление прозвучало в ходе праздновании 70-летия Комитета восточноевропейских экономических отношений, пишет Spiegel. По его словам, Россия останется крупнейшей страной на европейском континенте даже после окончания войны, поэтому "важно подготовиться к этому времени".

"Ясно одно: отношения, которые у нас были, в настоящее время сокращаются. Но России, которая заканчивает войну, и гражданам России, которые стремятся к другому будущему для себя, также нужна возможность снова начать экономическое сотрудничество в другое время", - заявил Шольц.

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Он подчеркнул, что сейчас Германия только ужесточает санкции против РФ.

"Президент России Владимир Путин своей войной уничтожает не только инфраструктуру, города и села Украины, но и множество жизней. Путин также разрушает будущее России. И именно это он должен оправдать перед своей страной и народом, на будущее которого он таким образом влияет", - добавил он.

Реакция мирового сообщества на российскую агрессию

Как известно, осенью Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала российский режим террористическим. Аналогичное решение приняла Парламентская ассамблея НАТО.

Уже 23 ноября Европейский парламент признал Россию государством-спонсором терроризма.

Напомним, что ранее США ввели санкции против глобальной сети военных закупок России.

А 3 декабря Совет ЕС принял решение об установлении предельной цены на нефть, которая кспортируется из России, на уровне 60 долларов за баррель.

Сейчас Европейским Союзом уже введено восемь пакетов санкций против России.

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