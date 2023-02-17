Президент Украины отмечает, что Путин сейчас рассчитывает и направляет усилия на то, чтобы была замедлена помощь и поддержка Украины.

От Донбасса не останется "ничего живого", если партнеры будут тянуть с поддержкой Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-участия в Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, сейчас оккупанты сосредотачивают силы именно на востоке Украины.

"Они там артиллерией ежедневно бьют по гражданским домам совершенно не случайно. Все разрушают, чтобы люди выходили (с территорий – УНИАН). И потом туда пытаются зайти сами. Мы понимаем, что после этой войны на Донбассе ничего живого не будет. И это я сейчас и о людях, и об инфраструктуре. Увы, но мы констатируем у него (президента РФ Владимира Путина – УНИАН) такие действия, как у Гитлера во времена Второй мировой войны, используя авиацию, бомбардировать Европу", - отметил Зеленский.

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Президент подчеркнул, что есть полное понимание того, что делают оккупанты.

"И, если будем успевать с партнерами быть более мощными, думаю, деоккупируем ранее. Если медленными будут процессы, то есть риски разрушения всего Донбасса", - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что все равно потом все эти территории будут деоккупированы, но "хотелось бы иметь поддержку раньше, чтобы сохранить максимум людей".

По словам Зеленского, президент РФ Владимир Путин сейчас рассчитывает и направляет усилия на то, чтобы разъединить наших партнеров, чтобы замедлилась помощь и поддержка Украины.

"И здесь я говорю не только об оружии, но и о финансовой поддержке, о политической. На всех площадках, включая ООН, политическую поддержку на Африканском континенте. И то, чего он хочет – разделения объединения вокруг поддержки Украины, объединения, прежде всего, Европейского Союза. Он работает с этим, его дипломаты постоянно работают", - подчеркнул президент.

Он отметил, что Путин специально создает много вызовов одновременно, чтобы все устали от их решения.

"Но абсолютно понятно, что он не будет останавливаться в Украине. Если мы сломаемся, он будет "есть" дальше, другие государства... Он понял, что та скорость, о которой я сейчас говорю, скорость с которой мы с вами начали работать, влияет на нашу победу, а значит на его проигрыш. Его проигрыш на поле боя – это его проигрыш внутри государства. Вот чего он боится – потерять себя в своем государстве", - подчеркнул Зеленский.

На конференции он призвал партнеров действовать быстрее относительно оказания поддержки Украине.

Ситуация на Донбассе

На Донбассе сохраняется очень тяжелая ситуация. Украинские военные отбывают атаки оккупантов в районе Бахмута, Авдеевки, Марьинки и еще 16 населенных пунктах на Донбассе.

10 февраля 2023 года Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что по всей линии фронта в последние дни ощущается эскалация боевых действий. Ситуация ухудшилась на трех основных направлениях в Донецкой области.

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