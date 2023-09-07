У подразделений ракетных войск и артиллерии значительный "урожай" за эти сутки.

Украинская авиация и артиллерия нанесли многочисленные удары по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям зенитно-ракетных комплексов противника, говорится в утренней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 18 ударов по врагу. В то же время подразделениями ракетных войск и артиллерии было поражено 4 склада боеприпасов, 12 артиллерийских средств, 2 пункта управления, 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 станцию радиоэлектронной борьбы, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Российские оккупанты в свою очередь нанесли 10 ракетных и 69 авиационных ударов, 51 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты из реактивных систем залпового огня.

Видео дня

Потери РФ в Украине - последние новости

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация потеряла в Украине около 266 290 своих военных и тысячи единиц вооружения и техники.

Накануне украинские силы уничтожили военный склад российских войск на Бахмутском направлении фронта, где хранились управляемые ракеты 9м127 "вихрь". Эти ракеты враг запускал по Украине с вертолетов Ка-50 и Ка-52.

Вас также могут заинтересовать новости: