Подразделения россиян удерживают в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Генштаб ВС Беларуси проводит тренировки по связи вблизи украинской границы.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Отмечается проведение тренировки по связи генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории этой страны", - говорится в сообщении.

Также на Северском направлении противник продолжает удерживать подразделения вооруженных сил РФ в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью сковывания действий подразделений Сил обороны. Враг обстрелял из артиллерии районы Каменской Слободы Черниговской области и Ходиного Сумской области.

На Харьковском направлении противник применил ствольную и реактивную артиллерию для огневого воздействия недалеко от Константиновки, Ртищевки, Сосновки, Питомника и Русских Тишек.

Ранее стало известно, что РФ готовится к массированному ракетному удару по Украине с территории Беларуси.

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