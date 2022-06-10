И далее фиксируются отказы от участия в боевых действиях подразделений оккупантов.

Из-за потерь, полученных во время боев с ВСУ в Харьковской области, российское мотострелковое подразделение из состава 1-го армейского корпуса в полном составе отказалось воевать.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Стало известно, что из-за потери, полученные во время боев с украинскими защитниками в Харьковской области, мотострелковый подразделение из состава 1-го армейского корпуса в полном составе отказался от участия в боевых действиях", - говорится в сообщении.

Несмотря на принудительные меры, проводит командование оккупационных войск, и далее фиксируются отказа от участия в боевых действиях подразделения, укомплектованные принудительно мобилизованным личным составом с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Ранее стало известно, что в боях на территории Украины уничтожено 800 российских военных 15-й отдельной мотострелковой бригады. Около 400 оккупантов из состава этой бригады получили ранения.

Всего участие в боевых действиях на территории Украины принимали примерно 1800 военнослужащих из числа бригады.

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