Противник вел безуспешные наступательные действия в направлении почти 10 населенных пунктов, но безуспешно.

Российские оккупанты наступают на четырех направлениях, совершили более 40 атак. Наши воины мужественно держат оборону.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. В частности, россияне пытаются атаковать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В сообщении сказано, что продолжаются бои в городе Бахмут, а также противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки и Часового Яра. От вражеских обстрелов пострадали 10 населенных пунктов Донецкой области.

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В Генштабе отмечают, что на Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное и Первомайское Донецкой области, но успеха не имел.

На Марьинском направлении украинскими защитниками отражены атаки противника в районах населенных пунктов Марьинка и Новомихайловка. В то же время вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

В Генштабе отмечают, что на Шахтерском направлении враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары по Угледару, Пречистовке и Шахтерскому Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Между тем, совершил обстрелы более 40 населенных пунктов.

На Северском и Слобожанском направлениях сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах Российской Федерации. В течение суток враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Семеновка и Леоновка и совершил минометные и артиллерийские обстрелы ряда населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

По данным Генштаба, на Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, активно применял БпЛА для корректировки огня артиллерии. На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Невское, Белогоровка, Торское, Серебрянка, Спорное, Ивановка.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 апреля, утром Россия осуществила массированный ракетный обстрел Украины, в результате чего были повреждены здания в Днепре, Умани Черкасской области и в городе Украинка, что на Киевщине.

По данным Генштаба, 28 апреля украинская авиация нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск. подразделения ракетных войск и артиллерии также хорошенько "прожарили" оккупантов.

Также известно, что за минувшие сутки, 27 апреля, на территории Украины было ликвидировано 540 российских оккупантов. Всего за время полномасштабной фазы войны уничтожено около 189460 российских солдат.

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