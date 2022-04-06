В ВСЦиРО назвали действия армии РФ в Украине свидетельством полного искажения мировоззрения и моральной деградации российского общества.

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций заявил, что каждое государство в мире должно признать геноцид украинского народа во время российского вторжения в 2022 году и осудить идеологию "Русского мира" как такую, которая оправдывает геноцид народов и уничтожение целых государств.

Об этом говорится в заявлении ВСЦиРО.

"Вся Украина и весь мир ужаснулись от многочисленных фактов тех издевательств и нечеловеческой жестокости, которые российские солдаты совершали по отношению к невинным мирным людям в захваченных городах Киевской области. Месяц временной оккупации российскими войсками Бучи, Ирпеня, Гостомеля и окрестных поселков привел не только к масштабным разрушениям прекрасных только что построенных жилых кварталов, детских площадок, больниц и других социальных учреждений, но и к тотальному уничтожению мирного населения этого региона", – говорится в заявлении.

В частности, в ВСЦиРО напомнили, что в освобожденной от российских оккупантов Буче только на одной из улиц было найдено 15 застреленных в голову людей со связанными руками. Также в заявлении указали на наличие доказательств издевательств российских солдат над украинскими женщинами и даже детьми, которые после коллективных изнасилований, в том числе на глазах у родных, были расстреляны и брошены в братских могилах или просто на улице. Сотни, а возможно даже тысячи невинных украинцев за несколько недель российской оккупации были замучены и убиты.

"Такой ужасный кровавый след российских оккупантов на украинской земле, как и поддержка их человеконенавистнических действий их матерями, женами и широкой общественностью в россии, является свидетельством полного искажения мировоззрения и нравственной деградации российского общества", – говорится в заявлении ВСЦиРО.

Во Всеукраинском совете церквей убеждены, что совершенные в Украине военные преступления и преступления против человечности являются убедительным аргументом в пользу всеобъемлющих санкций против российской экономики во всех ее секторах, а также должны наконец побудить мировых лидеров НАТО и ЕС предоставить Украине все необходимое оружие для победы над россией как государством-террористом, включая средствами ПВО, самолеты-истребители, летальное наступательное оружие, танки и противокорабельные ракеты.

"Весь мир должен осознать, что это не "украинский кризис", это даже не "война россии против Украины" – это война человечности, моральных ценностей, добродетели с концентрированным злом, которое имеет сатанинскую фашистскую природу. Культ войны и шовинизм уже десятки лет прославляются в российском обществе, которое стало поклоняться войне, построило ей храм в Москве и с лозунгом "Можем повторить" оправдывает новые жертвоприношения своему кровавому идолу", – говорится в заявлении.

В ВСЦиРО отмечают, что теперь каждое государство во всем мире не должно промолчать.

"Мы возносим молитвы за вечный покой всех невинных жителей Украины, убитых на Киевщине, Черниговщине, Сумщине, в Харькове, Мариуполе, Херсоне, Мелитополе, Бердянске и других городах, куда вторглись российские захватчики. Мы молимся за полную победу Украины над этим злом, за разгром российских оккупационных войск, свержение человеконенавистнического режима в россии, прозрение и покаяние ослепленных пропагандой российских граждан", – констатируют в ВСЦиРО.

Как сообщал УНИАН, ранее Папа Римский Франциск осудил резню в Буче под Киевом и поднял украинский флаг, который был передан ему из города, где были расстреляны сотни мирных жителей.