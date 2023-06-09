Отмечается, что удары наносились по базе отдыха, в которой размещались оккупанты.

Вооруженные силы Украины днем 9 июня нанесли удары по позициям российских войск на Арабатской стрелке в районе временно оккупированного Геническа Херсонской области.

В сети опубликовали видео, на котором виден дым над предполагаемыми местами "прилетов". На одном из опубликованных роликов слышны взрывы.

Отмечается, что удары наносились по базе отдыха, в которой размещались россияне.

Стоит отметить, что Геническ расположен в 130 километрах от линии фронта.

Обновлено 18:00. Партизанское движение "АТЕШ" со ссылкой на своих "агентов", сообщает, что после взрывов гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо срочно покинул Геническ.

"Возможно, сделает пару заявлений, что он в Геническе, и это все фейки. Стремоусов тоже делал, и где сейчас он? Предатели, готовьтесь", - говорится в сообщении.

Война в Украине - актуальные новости

Напомним, днем 9 июня, российские оккупанты обстреляли больницу в городе Гуляйполе Запорожской области. Известно о двух погибших работниках больницы - младшей медицинской сестре и сантехнике.

В ночь на пятницу, 9 июня, российская стратегическая авиация из четырех самолетов Ту-95 выпустила шесть крылатых ракет Х-101 и Х-55, последние из которых были с имитатором ядерного заряда.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 9 июня заявил, что вопрос о членстве Украины в НАТО практически решен. Двери Альянса открыты, и Россия не имеет права вето на его расширение.

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