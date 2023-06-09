Только Украина и НАТО будут решать, когда придет время официально предложить членство.

Вопрос о членстве Украины в НАТО практически решен. Двери Альянса открыты, и Россия не имеет права вето на его расширение.

Об этом заявили генсек НАТО Йенс Столтенберг и посол США в Альянсе Джулиана Смит во время выступления в Центре новой американской безопасности CNAS, передает "Голос Америки".

"Союзники неоднократно заявляли, что соглашаются с тем, что Украина станет членом Альянса. Последний раз все страны-участники НАТО заявляли об этом на саммите в Мадриде летом прошлого года. Позже мы единогласно решили, что только Украина и члены организации должны решить когда наступит время официально пригласить Украину стать членом НАТО. И это никак не зависит от Москвы и Путина. У него нет права вето на расширение НАТО", - заявил Столтенберг.

Генсек добавил, что есть согласование по еще одному важному вопросу - победе Украины, а не Путина. Столтенберг заявил, что Украина должна оставаться независимым и суверенным государством, ведь в противном случае нет смысла говорить о ее членстве в НАТО.

Смит отметила, что США постоянно думают о том, как помочь Украине одержать победу над этой страной. Она отметила, что НАТО посылает Украине и России четкий сигнал, что будет стоять бок о бок с украинцами до конца войны.

Путь Украины в НАТО - основное

24 мая генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг сказал, что в Альянсе существуют разные взгляды относительно будущего вступления Украины в НАТО, а принятие такого решения требует консенсуса среди всех союзников. Столтенберг подчеркнул, что на повестке дня нет такой возможности, чтобы Украина стала членом НАТО во время войны с Россией.

О невозможности вступления Украины в НАТО во время войны заявляли и отдельные члены Альянса, в частности Германия и США. Президент Зеленский настаивает на том, что Украина должен получить гарантии безопасности еще до вступления в Альянс.

В июле состоится саммит НАТО в Вильнюсе. Там должны согласовать многолетнюю программу, чтобы помочь Украине избавиться от советских доктрин, стандартов и оснащения.

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