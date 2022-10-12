Назначение Суровикина командующим войсками РФ в Украине большого влияния на ход войны не окажет, поскольку "проблемы российской армии не решить сменой командования".

Власти РФ вряд ли добьються значительного успеха в войне против Украины благодаря замене топ-командующих и ядерному шантажу.

Такое мнение высказал бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес, передает "Немецкая волна".

Он отметил, что массированный ракетный обстрел РФ Киева и других украинских городов - это "военные преступления, совершенные у всех на глазах". Он призвал к обнародованию имен всех российских военных, которые являются звеном в цепочке управления запуском этих ракет. "Весь мир должен знать, кто эти люди. Простых слов сейчас недостаточно", - сказал Ходжес и отметил важность продолжать искать способы защитить украинцев, которых убивают российские ракеты.

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"Это значит поставлять больше систем ПВО. Я в этом согласен с господином (министром иностранных дел Украины Дмитрием - Ред.) Кулебой", - добавил он.

Бывший командующий сухопутными силами США в Европе считает, что действия РФ направлены на затягивание конфликта и лишение Запада воли помогать Украине.

"Волю украинского народа им точно не удастся сломать. Этими ракетными ударами они испытывают нашу волю на Западе. Но, думаю, это долго не продлится. Благодаря санкциям они не имеют на это ресурсов. Они не могут пополнить запасы высокоточного оружия, которое используют сейчас против мирных жителей", - выразил мнение Ходжес.

Что касается взрыва на Крымском мосту, ответственность за который Кремль немедленно возложил на спецслужбы Украины, Ходжес напомнил, что "Украина в состоянии войны с Россией. И такие цели как мосты, логистические линии снабжения, все эти цели являются абсолютно правомерными. В отличие от мирных жителей, которые были убиты в результате недавних российских ракетных ударов. Что действительно важно - это результат", - отметил военный эксперт.

Он не сомневается, что в итоге повреждение моста осложнит России тыловое обеспечение войск и доставку бронетехники в Крым. "Также это еще раз продемонстрировало, что россияне не смогли защитить свой тыл. Украинцы постоянно наносят удары по логистике, и это хороший метод ослабить потенциал российских войск", - отметил он и добавил, что Украина не обязана вслух говорить о своей причастности или непричастности к взрыву на Крымском мосту.

"Украинская армия прекрасно справляется с защитой информации. И если ответственность за случившееся лежит на них, то для них, возможно, не выгодно сейчас заявлять об этом. Тем более, если это раскроет их методы или места подготовки", - уверен он.

Что же касается назначения Сергея Суровикина командующим войсками РФ в Украине, то, по мнению Ходжеса, большого влияния на ход военных действий это не окажет.

"Проблемы российской армии не решить сменой командования. Возможно, новый командующий даст новый импульс и как-то по-другому будет действовать в рамках этой операции. Но один командующий, даже если он жесткий, не сможет решить всех проблем Российской армии", - сказал Ходжес и пояснил, что логистическая система РФ, и без того плохо приспособлена для длительных операций, сейчас истощена. "Не было и дня с начала 24 февраля, чтобы российский флот, армия и авиация работали слаженно. Я не знаю, сможет ли он это исправить. Российская армия не славится умением проводить, что мы называем, совместные операции. Я к тому, что Черноморский флот России даже не воюет в Украине, они не имеют на это ресурсов", - подчеркнул он.

Скептически Ходжес оценил и "частичную мобилизацию" в российской армии, которая, по его оценкам, из-за коррупции в системе не улучшит ситуацию с личным составом. "У них никогда не было столько людей, которые бы реально маршировали в сапогах, о которых они заявляли. И уровень подготовки и обучения солдат не соответствует ожиданиям от армии, которая когда-то была второй сильнейшей армией в мире. Важно, что когда началась частичная мобилизация, полмиллиона мужчин призывного возраста уехали из России, чтобы ее избежать. Понятно, что они не хотят в этом участвовать", - отметил Ходжес и назвал "преступлением" то, что людей посылают на поле боя без надлежащей подготовки.

"Они не имеют мужества бороться. В результате там несколько тысяч неподготовленных солдат. И я думаю, что в целом мобилизация негативно повлияет на отношение к Кремлю", - отметил он.

Спекуляции и угрозы применения ядерного оружия Россией Ходжес называет "серьезной ситуацией" и напоминает, что в российском арсенале тысячи единиц ядерного оружия, как стратегического, так и тактического. "Как мы уже поняли за последние несколько месяцев, его явно не беспокоит гибель мирных жителей. Итак, президент моей страны и я тоже думаем, что большинство мировых лидеров серьезно относятся к угрозе. Но я таки думаю, что маловероятно, что президент Путин применит ядерное оружие", - предположил Ходжес и объяснил это тем, что применение ядерного оружия не даст РФ преимуществ на поле боя. К тому же, есть сомнения, поддержат ли такой шаг военные. "Конечно, Соединенные Штаты не могли бы не вмешаться, если бы он применил ядерное оружие. И я не думаю, что кто-то в Кремле этого хочет", - подытожил Ходжес.

Мобилизация в РФ

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек. После объявления мобилизации из России массово начали выезжать мужчины призывного возраста. Сообщалось о больших очередях на границе с Грузией. Также были мгновенно раскуплены авиабилеты в Турцию, Армению.

Позже Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что мобилизованным лицам в Российской Федерации не хватает военной формы, спальных мест и уборных.

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