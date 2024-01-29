Виктор Николюк отметил, что подготовки личного состава требуют большего ресурса как инструкторского, так и человеческого.

Младший командир – это проблема любой армии, ведь этот человек воюет, с личным составом находится на месте выполнения задания, в окопе, в танке. Процесс подготовки личного состава не останавливается.

"В любом войске проблема - это младший командир. Командир отделения, командир взвода, командир роты. Это то звено, которое воюет, которое с личным составом находится на месте выполнения задания, в окопе, в танке. К сожалению, это то звено, которое должно вести за собой, которое несет потери. И, конечно, учитывая текучесть кадров и потребность командиров отделения, командиров взводов, этот процесс не заканчивается. Он постоянный. Его контролирует высший штаб, его контролирует наш командующий, его контролируют на всех уровнях. И, конечно, он требует еще большего ресурса. Большего ресурса как инструкторского, так и человеческого", - заявил командующий подготовки Командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк в интервью "Донбасс Реалии".

По его словам, подготовка, к примеру, сержанта занимает сейчас 50 суток.

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"Это именно его базовая подготовка. Затем профессиональная подготовка, командиры отделения. Мы учтем боевой опыт, мы даем ему то, что он должен знать. Были случаи, например, у меня, когда главный сержант роты руководил даже ротой. К сожалению, было несколько случаев, когда командир роты погиб, и именно главный сержант выполнил боевую задачу, удержал позицию, что привело к тому, что живы люди и выполнено задание. И мы на это также акцентируем. Основной акцент - это практическая составляющая, это умение работать с людьми", - отметил военный.

Война в Украине - прогнозы экспертов

CNN написало, что война в Украине продлится минимум два года даже, если США полностью остановят поддержку Киева после победы Дональда Трампа на выборах президента.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоан считает, что война между Россией и Украиной, вероятно, не закончится даже в 2025 году.

При этом Newsweek написало, что РФ не остановится, даже если Путин умрет.

Издание The Telegraph указало, что Россия готова воевать еще несколько лет, поскольку президент РФ Владимир Путин считает, что экономическая мобилизация переломит ход войны в Украине.

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