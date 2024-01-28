Программы базовой общевойсковой подготовки сокращены.

На сегодня украинские центры подготовки способны подготовить к службе в Вооруженных силах Украины любое количество личного состава.

Об этом заявил командующий подготовки Командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк в интервью "Донбасс Реалии". По его словам, сейчас за границей подготовили около 20% от всех военнослужащих, остальных обучали в Украине.

"500 тысяч, 100 тысяч, 200 тысяч - как будет определено законом о мобилизации, мы готовы. На сегодняшний день, например, мы постоянно проводим соответствующие мероприятия, проходят служебные совещания, где уточняются фактические способности всех учебных центров, реальное состояние инструкторского состава, потому что значительная часть задействована в районах выполнения боевых задач. Но по состоянию на сегодня мы способны любое количество личного состава обучить", - сказал он.

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Николюк отметил, что ранее программы базовой общевойсковой подготовки были рассчитаны на несколько месяцев, однако сейчас их скорректировали и уменьшили - теперь упор стоит на практической составляющей.

"Конечно, мне как командующему подготовки хотелось бы, чтобы было значительно больше времени для подготовки личного состава. Чтобы все нюансы, все тонкости, которые мы учитываем в ходе обобщения боевого опыта, чтобы их можно было вложить в голову каждого военнослужащего, что в дальнейшем обеспечит как выполнение боевого задания, так и сохранит ему жизнь. Но мы учтем реалии, и поэтому те военнослужащие, которые приходят потом в свои воинские части, в оперативно-тактические группировки, там продолжается их подготовка непосредственно перед выполнением боевой задачи. В течение минимум 2-3 недель, а то и даже больше месяца, их готовят непосредственно к выполнению боевых задач", - пояснил генерал-майор.

Мобилизация 500 тысяч человек в ВСУ: что известно

Напомним, что в декабре президент Владимир Зеленский говорил, что военное командование предлагает мобилизовать в ряды армии около 450-500 тысяч людей.

Министр обороны Рустем Умеров, комментируя эти слова, сказал, что украинские армии необходимо оборонять линию соприкосновения общей протяженностью около 3,5 тысяч километров. Между тем военные в разных интервью говорили о нехватке людей на фронте.

В недавнем интервью британскому каналу Channel 4 Зеленский сказал, что пока не видит необходимости мобилизовать полмиллиона человек.

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