Правоохранители установили три десятка "титушек", которых "руководство" ОПЗЖ использовало как силовой блок.

Государственное бюро расследований задержало доверенных лиц бывшего народного депутата Ильи Кивы, которые должны были организовывать провокационные акции с привлечением "титушек" и дестабилизировать ситуацию в Одесской области.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

"В рамках проведения широкомасштабной спецоперации по недопущению инспирированных спецслужбами провокаций в Одессе в годовщину событий 2 мая, сотрудники Государственного бюро расследований задержали в Одесской области одного из доверенных лиц бывшего нардепа, предателя Украины Ильи Кивы. Он должен был организовать по заказу запрещенной "ОПЗЖ" провокационные акции в Одессе и других регионах Украины", - говорится в сообщении.

В ГБР добавили, что задержанный отвечал за сбор "спортсменов" в Одессе и обеспечивал их участие в акциях и митингах на территории страны, на заказ Киви.

"Второй "помощни" Кивы скрывался от правоохранителей на Закарпатье. Он отвечал за подбор "титушек", которые охраняли представителей политической партии "ОПЗЖ" во время массовых мероприятий в Одесской и Киевской областях", - установили правоохранители.

Во время акций, отмечают в Бюро, доверенный Киви давал указания, что именно делать их участникам, в том числе речь идет и об "использовании физической силы".

"Массовые акции финансировались представителями политической партии "ОПЗЖ", - отмечается в сообщении.

В ГБР установили три десятки "титушек", которых "руководство ОПЗЖ" использовало в качестве силового блока.

Проверяется причастность всех задержанных к организации провокаций в Одессе 2 мая 2022 года.

Как сообщал УНИАН, бывший народный депутат Украины Илья Кива уехал из Украины к началу полномасштабного военного вторжения российских войск. Он подозревается в публичных призывах к насильственной смене власти, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственной измене и пропаганде войны. Киву объявлен в международный розыск, суд дал разрешение на проведение в отношении него специального досудебного расследования.

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