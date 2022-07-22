По его словам, у оккупантов была тактика: они просто обстреливали украинские позиции, а потом заходили.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай предположил, что теоритически Украина могла бы избежать оккупации Луганской области, если бы получила западное оружие на неделю-две раньше.

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

"Если бы оружие пришло раньше, то, в принципе, мы могли бы отбить даже Северодонецк. Проблема в том, что у россиян огромное количество советской артиллерии. Да, Россия вся ржавая, устаревшая и пафосная. Но 10 старых танков - это все равно 10 танков на поле боя. Людей и техники у них очень много. Под артиллерию у них целые города "забиты" снарядами", - рассказал Гайдай.

По его словам, у оккупантов была тактика: они просто обстреливали украинские позиции, а потом заходили. "Четыре часа обстреливали, один раз пошли в атаку. Когда наши ребята отбили атаку, то снова 3-4 часа обстрелов. Причем, который час дня - неважно. Иногда в течение суток обстрелы вообще не прекращались. Вот такое количество БК у них есть", - отметил глава ОВА.

При этом он отметил, что без артиллерии "россияне на поле боя вообще никакие"."Когда они только заходили в Северодонецк, кадыровцы, поверив собственной пропаганде о полном захвате города, закрепились в гостинице "Мир" и оттуда снимали видео – расстреливали полностью разбитый дом из гранатометов, хотя наших там не было. Наконец, когда россияне продвинулись на несколько домов одной улицы, гуляли там, то попались на свою же ложь – именно в ту часть города зашли наши подразделения. Тогда погибло очень много россиян, в том числе и самих кадыровцев, которые просто не понимали, что происходит...", - рассказал он.

Гайдай отметил, что ВСУ уже показали, что Северодонецк можно освободить, поскольку когда туда зашли определенные подразделения, они зачистили город почти на 50%. Тогда россияне "откатились", а затем начали уничтожать город, обстреливая его из танков и артиллерии.

"То есть, как показала практика, в уличных боях они постоянно все проигрывали", - сказал Гайдай.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Гайдай заявил, что российские оккупанты давят почти с каждого захваченного ими населенного пункта на Луганщине, однако ВСУ удалось отбили атаку врага со стороны нефтеперерабатывающего завода.

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