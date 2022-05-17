Основатель "Азова" призвал общество воздержаться от оценок и критики операции в Мариуполе, чтобы не навредить ей.

Основатель "Азова" Андрей Белецкий прокомментировал эвакуацию раненых защитников из"Азовстали". Он призвал воздержаться от комментариев и критики относительно этой операции.

Об этом Белецкий заявил в видеообращении.

Он отметил, что воины 82 суток героической сражались с российскими захватчиками. Против них применяли ракеты, запрещенные бомбы, корабельную и наземную артиллерию, бронетехнику, авиацию и другое вооружение.

"Более 80 суток они сдерживали врага в окружении, при огромном численном превосходстве врага, при ужасных авиационных, корабельных, артиллерийских бомбардировках и так далее. Они сделали вещи, которые, безусловно, войдут в учебники военной истории. Сейчас главная задача - это спасти стальных людей. Они еще понадобятся, безусловно, Украине. Главное сейчас не навредить своими домыслами, идеями, какими-то инсайдами операции по спасению бойцов. У меня большая просьба ко всем, кто хочет поделиться мыслями о том, что происходит на "Азовстали", или к тем, кто имеет какие-то секреты, инсайды и хочет со всем миром поделиться ими, - оставьте их при себе, как и собственные мысли", - заявил Билецкий.

Он добавил, что через 2-3 суток Мариупольский гарнизон окажет необходимую и четкую информацию об этой операции.

"В настоящее время могу сказать, что гарнизон, полк на связи. Я знаю, что там происходит. Гарнизон на месте, гарнизон с оружием в руках. Все будет хорошо. Все будет Украина. Не навредите. Слава Украине!", - добавил он.

Эвакуация военных из "Азовстали": что стоит знать

Как сообщал УНИАН, 16 мая российские СМИ сообщили, что оккупанты договорились с украинскими защитниками с "Азовстали" об открытии коридора для раненых бойцов в направлении Новоазовска (территория "ДНР").

Впоследствии командир "Азова" Денис Прокопенко ("Редис") заявил, что "для сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа".

Прокопенко также подчеркнул, что ни одно вооружение не будет работать без профессионально подготовленных военнослужащих, что делает их самым ценным элементом армии.

17 мая в Минобороны сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории комбината "Азовсталь" защитников Мариуполя.

По данным МОУ, 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи.

Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку, для дальнейшего возвращения их домой будет осуществлена процедура обмена.

Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что вчера было эвакуировано более полусотни раненых военных. Операция по спасению украинских военных с мариупольского завода "Азовсталь" продолжается.

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